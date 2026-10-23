CHARLES CITY, Iowa — Wayne Koehler was glad for the return of momentum to the 2026 harvest Oct. 14 following a very rainy August and September.
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