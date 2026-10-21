Staff at University of Wisconsin
John Shutske, professor and Extension agricultural safety and health specialist in the University of Wisconsin-Madison’s department of biological systems engineering, retired in early October 2026 after more than 41 years of teaching, research, Extension education and leadership.
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