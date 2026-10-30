By Courtney Crowder, Des Moines Register
Marcia Miller has won some 530 ribbons in the Iowa State Fair’s baking competitions with all manner of cakes, cookies and pastries, but she’d never made a red raspberry pie.
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