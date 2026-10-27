By Kim Ricardo, SDSU Extension
Winter feed costs account for roughly 25-35% of total annual production costs in the cow-calf sector. Factoring in costs of harvesting, baling, hauling, storing and feeding hay, the costs of maintaining cattle through the winter can add up quickly.
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