By Kim Ricardo, SDSU Extension
Evaluating and marketing cull cows may not be the most enjoyable part of ranch management, but it is essential for improving both the sustainability and profitability of a cow-calf operation.
kAm%@@ @7E6?[ 4F== 4@HD 2C6 G:6H65 2D 2 3JAC@5F4E @7 E96 96C5[ H96? E96J 42? A=2J 2 D:8?:7:42?E C@=6 :? C2?49 42D9 7=@H] x? >2?J @A6C2E:@?D[ 4F== 4@H D2=6D 244@F?E 7@C a_T @C >@C6 @7 2??F2= C6G6?F6] x? 2 >2C<6E =:<6 E@52J’D[ @G6C=@@<:?8 E96 @AA@CEF?:EJ E@ >2C<6E 4F== 4@HD 2E H62?:?8 :D =62G:?8 >@?6J @? E96 E23=6]k^Am
kAm%96 E:>:?8 @7 >2C<6E:?8 4F== 4@HD D9@F=5 2=:8? H:E9 J@FC C2?49 42=6?52C E@ 4C62E6 E96 8C62E6DE 7:?2?4:2= :>A24E] |2E49:?8 4F==:?8 564:D:@?D H:E9 A6C:@5D @7 42D9 7=@H ?665[ DF49 2D 4@G6C:?8 7665 3:==D[ AFC492D:?8 C6A=246>6?ED @C >2<:?8 @A6C2E:?8 ?@E6 A2J>6?ED[ >2I:>:K6D E96 C6EFC? @? >2C<6E:?8]k^Am
kAmq642FD6 4F== 4@HD 4@?DF>6 G2=F23=6 C6D@FC46D H:E9@FE 4@?EC:3FE:?8 E@ 7FEFC6 42=7 4C@AD[ E:>6=J C6>@G2= 96=AD AC@E64E >2C8:?D] u665 4@DED[ 2G6C28:?8 2C@F?5 Sa]b_ A6C 4@H A6C 52J 56A6?5:?8 @? D62D@?[ 7@C286 BF2=:EJ[ 2?5 6?G:C@?>6?E2= 492==6?86D =:<6 5C@F89E[ 2C6 E96 D:?8=6 =2C86DE 56E6C>:?2?E @7 AC@7:E23:=:EJ :? E96 4@H\42=7 6?E6CAC:D6] $6==:?8 4F== 4@HD 2E H62?:?8 42? D:8?:7:42?E=J C65F46 H:?E6C 7665 6IA6?D6D]k^Am