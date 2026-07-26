This summer Number 3 and I have been fighting the Battle of the Buckthorn .
kAmu@C E9@D6 @7 J@F H9@ 2C6 6IEC2@C5:?2C:=J 7@CEF?2E6 2?5 5@?’E <?@H H92E 3F4<E9@C? :D[ 96C6 2C6 2 76H 724ED]k^Am
kAmqF4<E9@C? :D 2 D9CF3\EC66] xE H2D :>A@CE65 E@ E96 &?:E65 $E2E6D 3J D@>6 :5:@E H9@ E9@F89E :E H@F=5 >2<6 2 8@@5 96586] !@DD:3=J E96 D2>6 8FJ H9@ 3C@F89E :? <F5KF 2?5 sFE49 t=> 5:D62D6]k^Am
kAm}@3@5J <?@HD E96 ?2>6 @7 E9:D A6CD@?[ 3642FD6 96’D :? E96 (:E?6DD !C@E64E:@? !C@8C2> F?56C 2? 2DDF>65 :56?E:EJ[ :? @C56C E@ <66A 7C@> 36:?8 DE@?65 3J :C2E6 72C>6CD 2?5 H:=5=:76 923:E2E >2?286CD]k^Am
kAm(6 92G6 ?6G6C A=2?E65 3F4<E9@C?[ 3FE 3:C5D =:<6 E96 36CC:6D 2?5 DAC625 E96 D665D 72C 2?5 H:56[ D@ H6 6?565 FA H:E9 D@>6 A2E496D @7 :E 3J 244:56?E] ~?46 :E’D 6DE23=:D965[ :E 49@<6D @FE 2== E96 @E96C G686E2E:@? 2?5 >2<6D 7@C 2 C62==J F?A=62D2?E E9:4<6E] #6>6>36C E96 E9@C? E9:4<6E E96 AC:?46 925 E@ 924< E9C@F89 E@ C6D4F6 $=66A:?8 q62FEJn {:<6 E92E[ 6I46AE :7 J@F ;FDE 924< 3F4<E9@C? @77[ 7:G6 @C D:I D665=:?8D DAC:?8 FA 7C@> E96 C@@ED[ >2<:?8 E96 AC@3=6> 6G6? H@CD6]k^Am