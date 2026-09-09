Soybean futures have moved higher this morning, with the November contract once again testing resistance near $13.20. November soybeans are 3-1/4 cents higher at $13.19-1/2, while January soybeans are also 3-1/4 cents higher at $13.35-1/4, Matthew Lucas reported for Total Farm Marketing.
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