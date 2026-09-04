A 20,000-gallon water tank sits on a bluff overlooking the Missouri River.
Mike Crosley and a ranch worker discuss improvements to the water system at the Jessen Ranch. The 20,000-gallon tank feeds water to paddocks around the ranch.
Midwest Messenger photo by Janelle Atyeo
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Mike Crosley, land manager for the Santee Sioux Nation, discusses the Jessen Ranch in Knox County, Neb. The tribe bought the property from the Jessens three years ago, and Crosley aims to continue the work of patriarch Gene Jessen, a family friend.
Midwest Messenger photo by Janelle Atyeo
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The National Grazing Lands Coalition will feature four Midwest operations for its third annu…
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The Santee Sioux Nation is continuing decades of work started by the late Gene Jessen to control eastern red cedar trees and improve grazing lands.
Midwest Messenger photo by Janelle Atyeo
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Raised in small town South Dakota, Janelle is enjoying her time as editor of Tri-State Neighbor and Midwest Messenger while raising kids, chickens and no till vegetables in central Sioux Falls.
Reach her at janelle.atyeo@lee.net.
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