Spotting a certain grassland bird in a pasture is like a gold star for ranchers. It’s nature’s way of saying “good job.”
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An old loader sits on a hilltop at the Hochstein Ranch. Work to reclaim the grasslands from invasive redcedar trees has helped provide better grazing for the Hochstein cattle and better habitat for wildlife, including the Greater Prairie-chicken.
Midwest Messenger photo by Janelle Atyeo
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Marvin Hochstein speaks with NRCS District Conservationist Bekah Poppe on his northeast Nebraska ranch. Hochstein credits partnerships with NRCS, Nebraska Game and Parks and others for being able to tackle invasive redcedars on his grasslands.
Midwest Messenger photo by Janelle Atyeo
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“He was light years ahead of other people,” Mike Crosley said. “I’m trying to do it just like him.”
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The National Grazing Lands Coalition will feature four Midwest operations for its third annu…
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Raised in small town South Dakota, Janelle is enjoying her time as editor of Tri-State Neighbor and Midwest Messenger while raising kids, chickens and no till vegetables in central Sioux Falls.
Reach her at janelle.atyeo@lee.net.
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