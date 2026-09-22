Jason Maloney
For Agri-View
We have all heard of people with vast fortunes who in old age became philanthropists. As the view of eternity becomes clear with age, being rich as Croesus startes to look like a liability, so they began giving money away – mostly to causes they favor.
kAmqFE E9:?< 23@FE H92E :E H@F=5 36 =:<6 :7 E2=6?E65 A6@A=6 564:565 E@ H@C< 7@C E96 8@@5 @7 2==] %96J 4@F=5 2AA=J E96:C 6?6C8J E@ D@=G:?8 E96 H@C=5’D AC@3=6>D] %96:C 5:D4@G6C:6D H@F=5 36 D92C65[ 2?5 AC@7:ED 7C@> E96:C 5:D4@G6C:6D H@F=5 36 FD65 E@ >2<6 >@C6 5:D4@G6C:6D] %9@D6 A6@A=6 H@F=5 ?@E 244F>F=2E6 G2DE H62=E9 E96>D6=G6D] qFE 2D 6E6C?:EJ 2AAC@24965 E96J H@F=5 36 23=6 E@ =@@< 324< @? 2 =:76 H6==\DA6?E :? E96 D6CG:46 @7 @E96CD]k^Am
kAmp D@? H2D 3@C? :? E96 DAC:?8 @7 `gee E@ {F4:?52 x] (2=5C@? 2?5 96C 9FD32?5[ t] uC65 #FDD6==] #FDD6== H2D 2 4@F?ECJ 5@4E@C :? !@J?6EE6[ (:D4@?D:?] %92E D@?[ w2CCJ #FDD6==[ H6?E E@ AF3=:4 D49@@= :? !@J?6EE6 2?5 E96? 2EE6?565 E96 &?:G6CD:EJ @7 (:D4@?D:?\|25:D@? 27E6C 8C25F2E:?8 9:89 D49@@=] w6 62C?65 3J `gh_ 2? 25G2?465 568C66 :? 3:@=@8J] w6 4@?E:?F65 9:D DEF5:6D :? tFC@A6 F?56C {@F:D !2DE6FC :? q6C=:?[ }2A=6D 2?5 !2C:D] x? `gha[ 96 DF446DD7F==J 5676?565 9:D 5:DD6CE2E:@? E:E=65 “q24E6C:2 :? %96:C #6=2E:@? E@ '686E23=6 %:DDF6” E@ 62C? 2 5@4E@C2= 568C66 7C@> y@9?D w@A<:?D &?:G6CD:EJ] w6 3682? E6249:?8 2E E96 &?:G6CD:EJ @7 r9:428@[ 3FE 3J `ghb 96 925 C6EFC?65 E@ E96 &?:G6CD:EJ @7 (:D4@?D:? 2D 2? 2DD:DE2?E AC@76DD@C]k^Am