One of the newer technologies in spraying for farmers/applicators in the Upper Midwest states is the Greeneye smart dual system for weeds.
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Sue Roesler
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