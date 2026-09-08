WASHBURN, N.D. – Individual producers are the primary buyers of large spray drones in 2026, not commercial application co-operatives, according to Jay Sorg, account manager at Agri Spray Drones, who farms in southern Minnesota.
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Sue Roesler
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