Bridgette Mason, Edward Hopkins, Amanda Latham and Steve Vavrus Wisconsin State Climatology Office
August delivered quite the finale to the summer season, with sharp contrasts from hot days to cool nights, heavy rainfall to worsening drought, and impacts ranging from early corn harvest to harmful algal blooms.
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Bridgette Mason and Edward Hopkins are assistant State Climatologists; Amanda Latham is the Climate Outreach Specialist and Steve Vavrus is the State Climatologist at the Wisconsin State Climatology Office.
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