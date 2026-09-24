By Farris Vrbas, Hitchcock County FFA advisor
Hitchcock County FFA and its advisor, Farris Vrbas, are thrilled to celebrate our chapter's tenth year, and we have several exciting events lined up.
kAm%9:D A2DE J62C H2D 7:==65 H:E9 249:6G6>6?ED 2?5 G2=F23=6 =62C?:?8 6IA6C:6?46D] ~FC >6>36CD 6I46==65 2E DE2E6 4@>A6E:E:@?D :? 2C62D DF49 2D $6?:@C {:G6DE@4< yF58:?8[ p8C:4F=EFC2= |6492?:4D 2?5 $966A !C@5F4E:@? !C@7:4:6?4J] p55:E:@?2==J[ H6 925 7@FC DE2E6 568C66 C64:A:6?ED[ 2 A2CE:4:A2?E :? E96 DE2E6 uup r9@:C 2?5 @?6 >6>36C D6=64E65 7@C E96 $E2E6 uup %2=6?E[ H:E9 >2?J >6>36CD A6C7@C>:?8 H6== 2E E96 5:DEC:4E =6G6=]k^Am
kAm(6 AC@F5=J A2CE:4:A2E65 :? E96 r@??64E:?8 r92AE6CD AC@8C2> 7@C E96 7:CDE J62C[ AC@>@E:?8 28C:4F=EFC2= =:E6C24J :? @FC =@42= 6=6>6?E2CJ D49@@=D] ~FC >6>36CD 925 E96 @AA@CEF?:EJ E@ 2EE6?5 G2C:@FD 4@?76C6?46D[ :?4=F5:?8 E96 x8?:E6 {6256CD9:A r@?76C6?46 W8C256D f\hX 2?5 !2E9H2JD E@ r2C66CD W8C256D h\`aX[ 2D H6== 2D E96 }@CE9 !=2EE6 {:G6DE@4< yF58:?8 x?G:E2E:@?2= 2?5 }rr t5F42E:@? s2J] %9:D J62C[ H6 H6C6 2=D@ =F4<J E@ 92G6 2 $E2E6 uup @77:46C[ z2D9[ G:D:E @FC 492AE6C H:E9 2 52J 7F== @7 =62C?:?8 2?5 =6256CD9:A @AA@CEF?:E:6D]k^Am