From identifying crop problems to turning years of field data into management guidance, artificial intelligence is moving closer to the decisions producers make every day. University of Nebraska researchers want to know how producers and future agricultural professionals view this changing role, according to a news release.
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