kAm(2D9:?8E@?’D 3:886DE >:DE2<6 H@F=5 36 56D:8?:?8 42EE=6 A@=:4J 2C@F?5 H92E D@F?5D 8@@5 :? 2 b_\D64@?5 D@4:2=\>65:2 4=:A]k^Am
kAm%96 3667 :?5FDECJ 23D@=FE6=J ?665D 492?86] (6 ?665 4@>A6E:E:G6 >2C<6ED] (6 ?665 AC@46DD:?8 @AE:@?D] (6 ?665 DEC@?8 :?E6C?2E:@?2= >2C<6ED] (6 ?665 D6?D:3=6 C68F=2E:@?] (6 ?665 EC2?DA2C6?4J] p?5 23@G6 2==[ H6 ?665 A@=:4:6D E92E 6?4@FC286 p>6C:42? 42EE=6 AC@5F46CD E@ 5@ H92E 8@G6C?>6?E D2JD :E H2?ED FD E@ 5@i 3F:=5 E96 p>6C:42? 4@H 96C5]k^Am
kAmqFE J@F 42??@E C63F:=5 2? :?5FDECJ 3J >2?:AF=2E:?8 :ED >2C<6E 6G6CJ E:>6 4@?DF>6CD 364@>6 F?4@>7@CE23=6 H:E9 E96 AC:46 @7 :ED AC@5F4E] p?5 J@F 42??@E 56G6=@A D@F?5 28C:4F=EFC2= A@=:4J 3J 4@?7FD:?8 A@AF=2C:EJ H:E9 6IA6CE:D6]k^Am
kAm(96C6 H2D E96 =2C86\D42=6 4@>>6C4:2= 4@H\42=7 AC@5F46C 7C@> E96 vC62E !=2:?Dn (96C6 H2D E96 }63C2D<2^z2?D2D^%6I2D 42EE=6 76656Cn (96C6 H2D E96 =:G6DE@4< 2F4E:@? D64E@Cn (96C6 H6C6 E96 A24<:?8 A=2?E @H?6CDn (96C6 H2D D@>6@?6 566A=J :?G@=G65 :? :?E6C?2E:@?2= 3667 EC256n (96C6 H2D 2? 28C:4F=EFC2= 64@?@>:DE DA64:2=:K:?8 :? 42EE=6 >2C<6EDn (96C6 H2D D@>6@?6 H9@ 4@F=5 6IA=2:? 9@H |r~~{ 27764ED E96 :?E68C2E65 }@CE9 p>6C:42? 42EE=6 DFAA=J 492:?n (96C6 H6C6 E96 AC@5F46CD H9@D6 3FD:?6DD6D 56A6?5 962G:=J @? 6IA@CEDn (96C6 H6C6 E96 =6256CD @7 E96 =2C86DE 42EE=6 2?5 3C665 2DD@4:2E:@?Dnk^Am