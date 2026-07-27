According to Bloomberg, “Chicago soybean futures fell the most in more than two months as a pause in fighting between the US and Iran eased fears of further escalation, sending crude tumbling. Soybean oil is a key biofuel feedstock, and lower crude prices diminish its appeal.
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