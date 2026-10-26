Bloomberg said, “Soybean futures fell to a two-month low in Chicago, while coffee and sugar slumped as President Luiz Inácio Lula da Silva’s surprise election win in Brazil hit the nation’s currency, boosting export prospects for the commodity powerhouse.
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