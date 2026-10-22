Bloomberg said, “US corn futures rose for a second day as buyers came into the market after a decline, while demand in Europe showed signs of improvement.
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