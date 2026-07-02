“In an overall quiet session, the corn market saw some late session profit taking to finish mixed to lower on the day. Supportive export demand helped lift old crop contracts at the front of the market,” Brandon Doherty of Total Farm Marketing said.
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