Forty years ago, North Dakota typically grew 3.5 million acres of barley annually, according to Dr. Rich Horsley, NDSU barley breeder. It was a major commodity crop in the 1980s, like spring wheat.
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Sue Roesler
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