When it comes to implementing conservation practices on the farm, farmers consider both the economic impact of those practices as well as how they help achieve environmental goals.
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