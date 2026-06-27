By Crystal Reed, Illinois Farmer Today
Extension services in the United States have a long history.
kAmq@C? 7C@> E96 $>:E9\{6G6C p4E :? `h`c[ E96 r@@A6C2E:G6 tIE6?D:@? $JDE6> E2<6D E96 F?:G6CD:EJ E@ E96 A6@A=6[ 244@C5:?8 E@ &$sp }2E:@?2= x?DE:EFE6 @7 u@@5 2?5 p8C:4F=EFC6] k^Am
kAm“xE EFC?D =23@C2E@CJ 5:D4@G6C:6D :?E@ C62= H@C=5 E@@=D E92E 96=A 72C>6CD 8C@H 962=E9:6C 4C@AD[ 72>:=:6D 3F:=5 DEC@?86C 4@>>F?:E:6D 2?5 J@F?8 A6@A=6 56G6=@A :?E@ 42A23=6 =6256CD[” E96 &$sp D2:5]k^Am
kAmx? x==:?@:D[ E96 tIE6?D:@? :D 9@FD65 :? E96 r@==686 @7 p8C:4F=EFC2=[ r@?DF>6C 2?5 t?G:C@?>6?E2= $4:6?46D 2E E96 &?:G6CD:EJ @7 x==:?@:D &C32?2\r92>A2:8?] |2EE96H '2?? :D E96 2DD@4:2E6 562? 2?5 5:C64E@C @7 &?:G6CD:EJ @7 x==:?@:D tIE6?D:@?] k^Am
kAm'2?? D2:5 E96:C H@C< E9C@F89@FE x==:?@:D’ `_a 4@F?E:6D DA2?D 2 H:56 C2?86 @7 E@A:4D[ :?4=F5:?8 28C:4F=EFC6 2?5 ?2EFC2= C6D@FC46D[ J@FE9 56G6=@A>6?E E9C@F89 c\w[ 962=E9 2?5 H6==?6DD[ 4@>>F?:EJ 2?5 64@?@>:4 56G6=@A>6?E[ 6?G:C@?>6?E2= DE6H2C5D9:A[ 2?5 H@C<7@C46 56G6=@A>6?E] k^Am
kAm“tIE6?D:@? 65F42E@CD 2?5 DE277 56=:G6C AC@8C2>>:?8 :? H2JD E92E >66E A6@A=6 H96C6 E96J 2C6 — E9C@F89 H@C<D9@AD[ 7:6=5 52JD[ @?=:?6 =62C?:?8[ G@=F?E66C ?6EH@C<D[ @?6\@?\@?6 4@?DF=E2E:@?D 2?5 4@>>F?:EJ A2CE?6CD9:AD[” 96 D2:5]k^Am
kAm“(9:=6 ?665D G2CJ 24C@DD E96 DE2E6[ @FC C@=6 C6>2:?D E96 D2>6i w6=A:?8 A6@A=6 2AA=J AC24E:42=[ C6D62C49\32D6 <?@H=6586 E@ :>AC@G6 E96:C =:G6D[ 3FD:?6DD6D[ 72C>D 2?5 4@>>F?:E:6D]”k^Am
kAmw6 D2:5 7F?5:?8 4@>6D 7C@> 2 4@>3:?2E:@? @7 7656C2=[ DE2E6 2?5 =@42= D@FC46D 2D H6== 2D 8C2?ED[ A2CE?6CD9:AD 2?5 AC:G2E6 DFAA@CE] %9:D D92C65 :?G6DE>6?E >@56= 3C:?8D E@86E96C E96 &$sp[ DE2E6 @7 x==:?@:D[ &?:G6CD:EJ @7 x==:?@:D[ 4@F?EJ 8@G6C?>6?E[ 2?5 G2C:65 4@>>F?:EJ A2CE?6CD[ @C82?:K2E:@?D[ G@=F?E66CD 2?5 5@?@CD] k^Am
kAm$@>6 @7 E96:C =2C86DE 2C62D @7 6?8286>6?E :?4=F56 c\w J@FE9 56G6=@A>6?E[ |2DE6C v2C56?6C 2?5 |2DE6C }2EFC2=:DE G@=F?E66C AC@8C2>D[ 4@>>F?:EJ 2?5 64@?@>:4 56G6=@A>6?E 2?5 6?G:C@?>6?E2= DE6H2C5D9:A :?:E:2E:G6D] k^Am
kAm“x==:?@:D c\w 2=@?6 C62496D >@C6 E92? `ad[h__ J@FE9 2??F2==J E9C@F89 4=F3D[ 42>AD[ 27E6C\D49@@= AC@8C2>D[ 2?5 DA64:2= :?E6C6DE 6IA6C:6?46D[ 96=A:?8 J@F?8 A6@A=6 3F:=5 =6256CD9:A[ H@C<7@C46 C625:?6DD 2?5 =:76 D<:==D H9:=6 4@??64E:?8 E96> E@ 42C:?8 25F=ED 2?5 92?5D\@? =62C?:?8 @AA@CEF?:E:6D[” 96 D2:5] k^Am
kAmw6 D2:5 E92E =:<6 >@DE @C82?:K2E:@?D[ tIE6?D:@? 4@?E:?F2==J 6G2=F2E6D 9@H E96J 2=:8? C6D@FC46D E@ 36DE D6CG6 4@>>F?:E:6D 24C@DD x==:?@:D] k^Am
kAmp C646?E 6I2>A=6 @7 E9:D H2D E96 4C62E:@? @7 E96 w62=E9 2?5 r@>>F?:EJ (6==?6DD AC@8C2> 2C62[ H9:49 3C@F89E E@86E96C 6IA6CE:D6 7C@> E96:C 7@C>6C u2>:=J 2?5 r@?DF>6C $4:6?46D 2?5 x?E68C2E65 w62=E9 s:DA2C:E:6D E62>D] k^Am
kAm“q6J@?5 E9:D 492?86[ H6 5@?’E 92G6 2?J =2C86 A=2?D E@ 2=E6C @FC 7@@EAC:?E @C @C82?:K2E:@?2= DECF4EFC6 24C@DD E96 DE2E6 2E E9:D E:>6[” 96 D2:5] k^Am
kAm'2?? D2:5 E92E 6249 J62C[ x==:?@:D tIE6?D:@? C62496D 2AAC@I:>2E6=J gb`[___ A6@A=6 E9C@F89 65F42E:@?2= AC@8C2>>:?8[ 56=:G6CD >@C6 E92? abh 65F42E:@?2= D6DD:@?D 6249 H66<[ D6CG6D >@C6 E92? `b[___ =62C?6CD E9C@F89 @?=:?6 4@FCD6D 2?5 C62496D >@C6 E92? h]c >:==:@? A6@A=6 E9C@F89 E96:C H63D:E6D]k^Am
kAm'2?? D2:5 H9:=6 E96J A2J 2EE6?E:@? E@ E96 ?F>36CD 3642FD6 E96J 96=A E96> F?56CDE2?5 E96:C C6249[ E96 7@4FD :D @? 4C62E:?8 >62?:?87F=[ =2DE:?8 492?86 :? E96 =:G6D @7 x==:?@:D C6D:56?ED] k^Am
kAm“(9:=6 E9@D6 ?F>36CD 2C6 :>A@CE2?E[ E96J @?=J E6== A2CE @7 E96 DE@CJ[” 96 D2:5[ “%96 ECF6 >62DFC6 @7 tIE6?D:@?’D :>A24E :D H92E 92AA6?D 27E6CH2C5 — 2 72C>6C 25@AE:?8 2 ?6H AC24E:46[ 2 J@F?8 A6CD@? 82:?:?8 4@?7:56?46 2?5 =6256CD9:A D<:==D E9C@F89 c\w[ 2 72>:=J :>AC@G:?8 E96:C 962=E9[ @C 2 4@>>F?:EJ 4@>:?8 E@86E96C E@ D@=G6 2 =@42= 492==6?86]” k^Am
kAm|:DD@FC: tIE6?D:@? :D E96 @FEC6249 2?5 6?8286>6?E 2C> @7 E96 &?:G6CD:EJ @7 |:DD@FC: $JDE6> D6CG:?8 2== ``c 4@F?E:6D 2?5 E96 4:EJ @7 $E] {@F:D] k^Am
kAm{:D2 (2D93FC?[ 2DD@4:2E6 G:46 492?46==@C 7@C tIE6?D:@? 2?5 6?8286>6?E[ D2:5 H96? >2?J A6@A=6 E9:?< @7 tIE6?D:@? E96J E9:?< @7 28C:4F=EFC6[ 2?5 28C:4F=EFC6 C6>2:?D 7@F?52E:@?2= E@ E96:C >:DD:@?] k^Am
People are also reading…
- Gypsy Vanners: Beautiful horses with an abundance of hair and the look of a draft
- Monitor water sources to protect herd health
- After 19 years, a new life for 751
- Father-daughter duo turns milkweed into multi-faceted enterprise
- Pros and cons of popular conservation practices
- 2026 Wisconsin Dairy Breakfasts
- Wheat crop off to a rough start to the 2026 growing season
- For better or worse, for planting or harvest: Marriage and the farm
- Nebraska brand fees change Aug. 1
- Silver Spurs 4-H Club not ready to ride into sunset yet
- CSA owner gets creative with plans for the future
kAm“qFE DEC@?8 72C>D 56A6?5 @? DEC@?8 72>:=:6D[ 2 D<:==65 H@C<7@C46[ 962=E9J 4@>>F?:E:6D 2?5 G:3C2?E =@42= 64@?@>:6D[” D96 D2:5] “%92E’D H9J @FC H@C< :?4=F56D ?@E @?=J 28C:4F=EFC6[ 3FE 2=D@ E96 A6@A=6[ 72>:=:6D[ 3FD:?6DD6D 2?5 4@>>F?:E:6D E92E DFAA@CE |:DD@FC:’D DF446DD]”k^Am
kAm(2D93FC? D2:5 E96 BF6DE:@?D 4@>>F?:E:6D 2C6 2D<:?8 E@52J 2C6 5:776C6?E E92? E96J H6C6 a_ J62CD 28@[ 2?5 tIE6?D:@? :D 6G@=G:?8 2=@?8D:56 E96>]k^Am
kAm“(6’C6 DE:== 566A=J 4@>>:EE65 E@ 28C:4F=EFC6[ J@FE9 56G6=@A>6?E 2?5 CFC2= 4@>>F?:E:6D[ 3FE H6’C6 2=D@ 96=A:?8 4@>>F?:E:6D ?2G:82E6 H@C<7@C46 D9@CE286D[ 3C@2532?5 2446DD[ 3692G:@C2= 962=E9 ?665D[ 2CE:7:4:2= :?E6==:86?46[ 52E2 46?E6CD 2?5 @E96C 6>6C8:?8 :DDF6D[” D96 D2:5] “~FC C@=6 :D E@ AC@G:56 ECFDE65[ C6D62C49\32D65 6IA6CE:D6 E92E 96=AD A6@A=6 >2<6 :?7@C>65 564:D:@?D]”k^Am
kAm(2D93FC? D2:5 D@>6 @7 |:DD@FC: tIE6?D:@?’D =2C86DE 2?5 >@DE C64@8?:K65 AC@8C2>D :?4=F56 |:DD@FC: c\w[ 28C:4F=EFC2= 2?5 ?2EFC2= C6D@FC46 AC@8C2>>:?8[ 3FD:?6DD 56G6=@A>6?E D6CG:46D[ 962=E9J 28:?8 AC@8C2>D[ 49C@?:4 5:D62D6 AC6G6?E:@? AC@8C2>D[ H@C<7@C46 56G6=@A>6?E :?:E:2E:G6D 2?5 4@>>F?:EJ =6256CD9:A AC@8C2>D]k^Am
kAm“x? a_ad[ |:DD@FC: c\w 6?C@==65 >@C6 E92? ea[___ J@F?8 A6@A=6] ~FC 3FD:?6DD AC@8C2>D D6CG65 >@C6 E92? d[`__ 4=:6?ED 2?5 DFAA@CE65 >@C6 E92? db[___ ;@3D[” D96 D2:5] “(6 2=D@ C624965 >:==:@?D @7 |:DD@FC:2?D E9C@F89 962=E9 2?5 H6==\36:?8 :?:E:2E:G6D[ :?4=F5:?8 72C> DEC6DD 2?5 >6?E2= 962=E9 AC@8C2>D]”k^Am
kAm(2D93FC? D2:5 E96J C646?E=J 4@>A=6E65 2 DE2E6H:56 DE277:?8 >@56= 56D:8?65 E@ 6?DFC6 |:DD@FC:2?D 92G6 2446DD E@ tIE6?D:@? 6IA6CE:D6 ?@H 2?5 :?E@ E96 7FEFC6] k^Am
kAm“%92E >@56= AC@G:56D 2 C@25>2A 7@C 8C@HE9[ 2?5 H6 2C6 24E:G6=J 9:C:?8 2D H6 H@C< E@H2C5D @FC 8@2= @7 2AAC@I:>2E6=J `gd 7:6=5 724F=EJ A@D:E:@?D 24C@DD E96 DE2E6[” D96 D2:5] k^Am
kAmu:6=5 724F=EJ AC@G:56 6IA6CE:D6 2?5 EJA:42==J D6CG6 >F=E:A=6 4@F?E:6D] *@FE9 AC@8C2> 2DD@4:2E6D[ H9@ 2C6 4@DE\D92C65 H:E9 4@F?EJ A2CE?6CD[ 96=A 56=:G6C 2?5 6IA2?5 =@42= c\w AC@8C2>>:?8] (2D93FC? D2:5 E96J 2=D@ FE:=:K6 8C2?E\7F?565 2?5 A2CE?6C\DFAA@CE65 AC@76DD:@?2=D H9@ 255C6DD DA64:7:4 @AA@CEF?:E:6D 2?5 ?665D[ @7E6? 24C@DD >F=E:\4@F?EJ 2C62D] k^Am
kAm$96 D2:5 G@=F?E66CD 2C6 6DD6?E:2= E@ tIE6?D:@?’D DF446DD] |:DD@FC: tIE6?D:@? G@=F?E66CD :?4=F56 c\w =6256CD[ |2DE6C v2C56?6CD[ 4@F?EJ tIE6?D:@? 4@F?4:= >6>36CD[ 2?5 4@>>F?:EJ A2CE?6CD] k^Am
kAm“u@C 6I2>A=6[ |:DD@FC:’D |2DE6C v2C56?6C AC@8C2> :?4=F56D >@C6 E92? a[g__ G@=F?E66CD H9@D6 D6CG:46 :D G2=F65 2E >@C6 E92? Sc]b >:==:@? 2??F2==J[” (2D93FC? D2:5] “|:DD@FC: c\w G@=F?E66CD 4@?EC:3FE65 >@C6 E92? eae[___ 9@FCD @7 D6CG:46 :? a_ad[ H:E9 2? 6DE:>2E65 G2=F6 6I4665:?8 Sa`]g >:==:@?]”k^Am
kAmy2D@? w6?56CD@?[ G:46 AC6D:56?E 7@C x@H2 $E2E6 tIE6?D:@? 2?5 ~FEC6249[ D2:5 =:<6 >2?J @E96C DE2E6D E96J 92G6 366? 724:?8 7=2E 7F?5:?8 2E 3@E9 7656C2= 2?5 DE2E6 =6G6=D] k^Am
kAm“(6 92G6 925 E@ C6:>28:?6 D@>6 AC@8C2>D[ H6 92G6 =@DE D@>6 8C2?E 7F?5:?8[ D@ H6 92G6 =@DE D@>6 A@D:E:@?D[” w6?56CD@? D2:5] “(6’G6 366? 92G:?8 E@ C65F46 DE277:?8 :? 86?6C2=[ D@ @FC DE277:?8 :D 5@H? dT 3@E9 2E E96 F?:G6CD:EJ 2?5 :? @FC 4@F?E:6D]”k^Am
kAmw6?56CD@? D2:5 E96J 2C6 ECJ:?8 E@ 3F:=5 DEC@?86C 4@==23@C2E:@?D 2?5 A2CE?6CD9:AD H:E9 6?E:E:6D =:<6 =@42= D49@@=D[ =:3C2C:6D 2?5 9@DA:E2=D]k^Am
kAmw6 D2:5 E96J C624965 2=>@DE h__[___ 65F42E:@?2= 6I492?86D E9C@F89 E96:C 4@?E24ED E9:D A2DE J62C] %96J 92G6 925 @G6C `_[___ 65F42E:@?2= 6G6?ED 2?5 @G6C ``f[___ J@FE9D :? c\w :? x@H2] k^Am
kAmtIE6?D:@? D6CG6D E96 C6D:56?ED @7 x@H2 3J :56?E:7J:?8 @AA@CEF?:E:6D 2?5 492==6?86D[ 96 D2:5] #:89E ?@H :? 28C:4F=EFC6 E92E :D E96 DEC6DD @7 4C@A AC@7:E23:=:EJ] k^Am
kAmw6?56CD@? D2:5 E96J 92G6 7@F?5 72C>6CD H9@ 92G6 2EE6?565 E96:C 7:6=5 52JD 2?5 @E96C AC@8C2>D 2C6 D2G:?8 S`_ A6C 24C6 :7 E96J :>A=6>6?E E96 >2?286>6?E E649?:BF6D @C 25@AE E649?@=@8:6D E96J =62C? 23@FE E96C6]k^Am
kAm~? E96 962=E9 2?5 9F>2? D6CG:46D D:56[ E96C6 92D 366? 2 7@4FD @? 49:=542C6] w6?56CD@? D2:5 E92E AC@G:56CD :? x@H2 92G6 EC2:?:?8 2E x@H2 $E2E6] k^Am
kAm'@=F?E66CD 2?5 c\w 8@ 92?5 :? 92?5 2?5 E96J H@F=5 ?@E 92G6 E96 AC@8C2> E96J 92G6 H:E9@FE =@?8 DE2?5:?8 G@=F?E66CD] w6 D2:5 E92E E96:C tIE6?D:@? 2=D@ 92D 2 DEC@?8 |2DE6C v2C56?6CD AC@8C2>] k^Am
kAm“%96C6 2C6 2 =@E @7 H2JD E92E G@=F?E66C:D> 92D 6IE6?565 @FC C6249 2?5 6IE6?565 @FC :>A24E[” w6?56CD@? D2:5] k^Am
kAmtIE6?D:@? 6G@=G6D E9C@F89 7=2E 7F?5:?8k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!