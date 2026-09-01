From North Dakota Auctioneers Association
HARVEY, N.D. — The North Dakota Auctioneers Association (NDAA) is inviting FFA members from across the state to learn the art of the chant at its first-ever Fall Bid-Calling Camp, set for Wednesday, Sept. 16, at Steffes Auctioneers in West Fargo. The one-day camp builds toward a live student auctioneering contest at 3:45 p.m. at the Red River Farm Network Building, held in conjunction with the Big Iron Farm and Construction Show.
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