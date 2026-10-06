MANNING, N.D. - A soil pit dug underneath alfalfa crops allowed students from Dickinson State University (DSU) and producers in the area to examine the crown and the long roots extending down from it. Some roots were taproots, while others were fibrous.
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Sue Roesler
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