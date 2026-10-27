From North Dakota Beef Commission
BISMARCK, N.D. – The North Dakota Beef Commission (NDBC) is accepting applications from North Dakota FFA juniors and seniors for its Next Generation Beef Producer Pilot Program, designed to develop the next generation of beef producers and introduce students to the different segments of the beef industry.
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