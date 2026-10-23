The middle part of October continued to be a “tough sledding period” for the spring wheat market as price gains from earlier in September slipped.
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