Harvest of the 2026 U.S. corn crop was well past the halfway point by the end of October, both here in the Northern Plains as well as nationally, and as producers pushed toward the end, they also saw prices begin to feel typical harvest pressure.
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