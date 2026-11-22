One of the supporting factors to durum prices is that 2026 U.S. durum production was considerably less than a year ago. However, adequate supplies seem to have nullified any rally.
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