Hot, dry weather has taken over the lead in providing direction to the wheat market, as well as the corn and soybean markets. As a result, prices have been moving up and down, depending on the trade’s perception of yield impact.
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