I am an orphan now, and even at my age, as the mother of three children and grandmother to six, it feels strange – and sad. My mother was 99 years old when she passed a couple of weeks ago, just short of being 100 years old, and I will miss her every day.
kAmw6C =:76 H2D 2 =@?8 @?6 3J C68F=2C DE2?52C5D] xE H2D C:49 :? 72>:=J 2?5 7C:6?5D[ 2?5 H6 6?;@J65 C64@??64E:?8 H:E9 E96> :? E96D6 52JD @7 AC6A2C:?8 E@ D2J 8@@53J6 E@ @FC >@>] (6 D92C65 =@ED @7 DE@C:6D 23@FE 96C] $96 H2D 2 492C24E6C – 2 =@G:?8 492C24E6C] $@>6 H@F=5 6G6? D2J D96 C2:D65 2 A2DD6= @7 492C24E6CD @7 96C @H?]k^Am
kAm~FC >@E96C 925 DEC:4E CF=6D 7@C 96C 49:=5C6? H96? H6 H6C6 8C@H:?8 FA] $@>6 @7 E96> H6C6 EC25:E:@?2= 2?5 D@>6 4C62E:G6[ 3FE 3@E9 H6C6 G6CJ 67764E:G6]k^Am
kAmu@C @?6 >6E9@5 @7 4@?EC@==:?8 96C 49:=5C6?[ >J >@E96C FD65 6=64EC:4:EJ] }@E 6=64EC@4FE:@?[ :7 J@FC >:?5 925 8@?6 E96C6] }@[ 2 A@C49 =:89E] xE H2D FD65 2=>@DE 6I4=FD:G6=J 5FC:?8 @FC 52E:?8 J62CD] (96? @FC 52E6D 3C@F89E FD 9@>6 2?5 H6 H@F=5 C6>2:? D:EE:?8 :? E96 42C[ E2=<:?8 23@FE E96 H62E96C 2?5 DF49[ E96 A@C49 =:89E H@F=5 4@>6 @? 2?5 8@ @77 @?46] xE H2D 2 >6DD286 @7[ “x D66 J@F 2C6 9@>6]” %96?[ :7 H6 5:5?’E :>>65:2E6=J 4@>6 :?[ E96 A@C49 =:89E H@F=5 3=:?< @? 2?5 @77 EH:46] %92E >62?E E92E :E H2D Wx E9@F89E 2 C:5:4F=@FD=J 62C=JX 4FC76H E:>6 2?5 H6 H6C6 E@ 4@>6 :? :>>65:2E6=J] x7 @FC 52E6D 2?5 FD H2?E65 E@ 4@?E:?F6 E2=<:?8 23@FE[ D2J[ 2 4@=5 7C@?E 4@>:?8 :? @C E96 492?46D @7 C2:? :? E96 7@C642DE[ E96 A@C49 =:89E H@F=5 7=:4<6C 2D :7 :E H2D 2 DEC@36 =:89E 2E 2 7C2E6C?:EJ A2CEJ @C =:<6 E96 3F=3 H2D A@DD6DD65 3J 2 A@=E6C86:DE]k^Am