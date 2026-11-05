My friend forgot to renew her driver’s license, so she had to start all over again with a permit and a test. I didn’t want to do that. I thought I might be okay, though, because the state patrolman didn’t say anything the last time I got stopped for speeding.
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