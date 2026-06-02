Dear Michael: We read your column in the last issue about uses of life estate deeds. To us, it seems like the perfect solution. No probate, kids know what they are getting at death, protection from Medicaid attachment after five years – what’s not to like?
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