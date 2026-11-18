Chris McCullough
For Agri-View
The benefits of virtual fencing for cattle have been realized by many farmers across the United States, and now the technology is also available to sheep farmers.
kAm%@CDE6:? }6DD6[ rt~ @7 |@?:=[ D2:5[ “!C@5F46CD 92G6 366? 2D<:?8 FD 23@FE D966A D:?46 H6 7:CDE 3C@F89E |@?:= E@ E96 &?:E65 $E2E6D] xE H2D 4=62C E92E 6IA2?5:?8 E96 DJDE6> 4@F=5 D@=G6 2 C62= ?665[ 3@E9 7@C 565:42E65 D966A AC@5F46CD 2?5 @A6C2E:@?D C2:D:?8 >F=E:A=6 DA64:6D]k^Am
kAm“~FC 8@2= H:E9 |@?:= 92D 2=H2JD 366? E@ 8:G6 AC@5F46CD >@C6 7=6I:3:=:EJ :? 9@H E96J >2?286 E96:C 2?:>2=D 2?5 E96:C =2?5] qC:?8:?8 D966A :?E@ E96 DJDE6> 8:G6D E96> 2?@E96C H2J E@ 5@ 6I24E=J E92E]”k^Am
kAm%96 |@?:= D966A 4@==2C 2==@HD AC@5F46CD E@ 4C62E6[ 25;FDE 2?5 >@G6 G:CEF2= A255@4<D 7C@> 2 A9@?6[ C65F4:?8 E96 E:>6 2?5 A9JD:42= =23@C DA6?E >@G:?8 E6>A@C2CJ 76?4:?8] (:E9:? E96 |@?:= 2AA[ AC@5F46CD 42? 5C2H G:CEF2= A255@4<D 2?5 6I4=FD:@? K@?6D[ 25;FDE 3@F?52C:6D 2D 7@C286 4@?5:E:@?D 492?86 2?5 >@G6 D966A E@ 7C6D9 A2DEFC6 – 2== H:E9 ;FDE 2 76H E2AD] %92E 7=6I:3:=:EJ >2<6D :E 62D:6C E@ C@E2E6 D966A >@C6 7C6BF6?E=J[ 2446DD 2C62D E92E >2J 36 5:77:4F=E @C :>AC24E:42= E@ A9JD:42==J 76?46[ 2?5 252AE 8C2K:?8 A=2?D 2C@F?5 E96 ?665D @7 E96 A2DEFC6 H:E9@FE C63F:=5:?8 E6>A@C2CJ 76?46D 2E 6G6CJ >@G6]k^Am