Drivers on Highway 18 along South Dakota’s southern border will see one happy harvest crew, made up of more than 40 scarecrows. They’re propped on strawbales, around a fire pit, in grain trucks and on antique tractors lined up along a field of grazing cane just west of the intersection of Highway 281 in Gregory County.
kAm%96 92AAJ 92CG6DE D46?6 :D E96 H@C< @7 y@6 z@6?:8 @7 u2:C72I[ $@FE9 s2<@E2] (6 42F89E FA H:E9 9:D 525[ r2C= z@6?:8[ 2D 96 92CG6DE65 D@J362?D E@ =62C? 23@FE E96 5:DA=2J 2?5 9:D D@?’D 4@==64E:@? @7 2?E:BF6D] %96 D:?8=6 C@H 4@C? A:4<6C AF==65 3J E96 x?E6C?2E:@?2= EC24E@C E92E =625D E96 A2C256 DE:== CF?D]k^Am
kAm“qFE x’> ?@E 8@??2 FD6 :E[” r2C= D2:5[ :>28:?:?8 E96 D=@H AC@8C6DD @? E@52J’D =2C86 7:6=5D]k^Am
kAmw:D D@?’D 4@==64E:@? @7 2?E:BF6 6BF:A>6?E 92D 366? 8C@H:?8 @G6C D6G6C2= J62CD] %9:D :D E96 7@FCE9 J62C 96’D AFE :E @? 5:DA=2J :? 2 92CG6DE\E96>65 D46?6] xE E@@< 9:> EH@ 52JD E@ >@G6 E96 6BF:A>6?E 2?5 255 564@C2E:@?D[ :?4=F5:?8 AF>A<:?D 7C@> 2 AC@5F46C :? qFC<6] %96 D46?6 H6?E FA :? 62C=J ~4E@36C[ 2?5 E96 D42C64C@HD H:== 36 @? 5:DA=2J E9C@F89 %92?<D8:G:?8] y@6 :D E9:?<:?8 23@FE AFEE:?8 E@86E96C 2 r9C:DE>2D 5:DA=2J[ 9:D 525 D2:5]k^Am