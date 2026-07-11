Corn Frozen in Liquid
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Sheri Poore grew up on a Day County dairy farm and is a former Tri-State Neighbor editor now living in Sioux Falls.
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Sheri Poore
Tri-State Neighbor columnist
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