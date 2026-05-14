kAm(:=57:C6 C64@G6CJ 2DD:DE2?46 2G2:=23=6 E9C@F89 u$pik^Am
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]7D2]FD52]8@G^C6D@FC46D^5:D2DE6C\C64@G6CJ^6>6C86?4J\2DD:DE2?46\=:G6DE@4<\9@?6J366D\72C>\C2:D65\7:D9\6=2AQmkDEC@?8mt>6C86?4J pDD:DE2?46 7@C {:G6DE@4<[ w@?6J366D 2?5 u2C>\#2:D65 u:D9 !C@8C2> Wt{p!Xk^DEC@?8mk^2mk^Am
kAmt{p! AC@G:56D 7:?2?4:2= 2DD:DE2?46 7@C 6=:8:3=6 =:G6DE@4< @H?6CD 7@C BF2=:7J:?8 =@DD6D :?4=F5:?8 8C2K:?8[ AFC492D65 @C AC@5F465 7665[ 255:E:@?2= 4@DE @7 AFC492D:?8 7665 23@G6 ?@C>2= BF2?E:E:6D 2?5 4@DED E@ EC2?DA@CE 7665^7@C286 2?5 H2E6C E@ =:G6DE@4< @C =:G6DE@4< E@ 7665^7@C286] k^Am
kAmkDEC@?8ms625=:?6 E@ 2AA=J 7@C t{p! 2DD:DE2?46ik^DEC@?8m |2C49 `[ a_af[ 7@C a_ae =@DD6D]k^Am
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]7D2]FD52]8@G^AC@8C2>D\2?5\D6CG:46D^5:D2DE6C\2DD:DE2?46\AC@8C2>^=:G6DE@4<\:?56>?:EJQmkDEC@?8m{:G6DE@4< x?56>?:EJ !C@8C2> W{x!Xk^DEC@?8mk^2mk^Am