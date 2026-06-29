Scotts Bluff 4-H is a frenzy of fur and feathers. The small animal program has a strong presence at each Scotts Bluff County Fair with between 50-65 rabbits and an additional 80 chickens, Bantams, geese, ducks, turkey and other fowl.
Raeylynn Felkins poses her Satin rabbit, Nic, for a costume contest.
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The Fur and Feather Fun Day cooking contest winners are pictured at the event March 22.
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Rabbit shows are popular in other areas of the U.S. This Mini Satin rabbit won Best of Breed at the High Time Rabbit Club show in Archer, Wyo.
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Reporter Kristen Sindelar has loved agriculture her entire life, coming from a diversified farm with three generations working side-by-side in northeastern Nebraska. Reach her at Kristen.Sindelar@midwestmessenger.com.
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