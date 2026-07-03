Sitting in the sandhills of north central Nebraska, the Seberger Ranch is where I call home.
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After rains in June, pastures started to green on the Seberger Ranch near Bassett, Neb.
Submitted photo
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