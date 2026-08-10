PAGE, N.D. – In the path of a tornado and derecho last summer, Philip Johnson, a corn, soybean and edible bean grower, watched through his living room window as grain bins and other structures were destroyed and crops were decimated on his farm.
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Sue Roesler
Reporter
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