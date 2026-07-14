The Seberger ranch cuts hay with sickle bar mowers, sometimes having multiple 9-foot sickle bars running at once. In dry conditions, hay production is down from last year.
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Noah Seberger is a high school junior and president of the Rock County FFA chapter in Bassett, Neb. He enjoys working alongside family on haying operations and raising Black Angus cattle as the sixth generation on the ranch now run by his grandparents, Frank and Pam Seberger.
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