More than 250 startup founders, producers, investors, researchers, university leaders, agribusiness professionals and public-sector partners gathered July 15-16 at Nebraska Innovation Campus for AgTech Connect 2026 to discuss some of agriculture's most pressing opportunities and challenges.
Steven Brockshus, left, Jacob Hansen, Craig Rupp, Mitchell Hora and Kevin Kimle participate in a panel at AgTech Connect, sharing lessons as experienced AgTech founders.
Submitted photo
kAmp4C@DD <6J?@E6 AC6D6?E2E:@?D[ DE2CEFA A:E496D[ 7:G6 =:G6 p8%649 56>@?DEC2E:@?D[ 2?5 ae 6IA6CE\=65 C@F?5E23=6 5:D4FDD:@?D[ 4@?G6CD2E:@?D 4@G6C65 2CE:7:4:2= :?E6==:86?46[ H2E6C >2?286>6?E[ =:G6DE@4< :??@G2E:@?[ 72C> 52E2[ G6?EFC6 :?G6DE>6?E[ 2?5 AC@5F46C 25@AE:@?] (9:=6 E96 E649?@=@8:6D G2C:65[ >2?J 5:D4FDD:@?D C6EFC?65 E@ 2 4@>>@? BF6DE:@?i w@H 5@ AC@>:D:?8 :562D 364@>6 E649?@=@8:6D AC@5F46CD H:== 24EF2==J FD6nk^Am
kAm$A62<6CD 6>A92D:K65 E92E E649?:42= :??@G2E:@? 2=@?6 :D ?@E 6?@F89] $6DD:@?D 6IA=@C65 9@H DE2CEFAD 42? 56>@?DEC2E6 C6EFC? @? :?G6DE>6?E[ @G6C4@>6 32CC:6CD E@ 25@AE:@?[ 2?5 3F:=5 AC@5F4ED E92E 255C6DD C62= 492==6?86D @? E96 72C>] u@F?56C 2?5 :?G6DE@C 5:D4FDD:@?D 2=D@ C67=64E65 2 >@C6 5:D4:A=:?65 7F?5:?8 6?G:C@?>6?E[ H:E9 4@?G6CD2E:@?D 46?E6C65 @? 4@>>6C4:2=:K2E:@?[ 4FDE@>6C G2=:52E:@? 2?5 =@?8\E6C> 3FD:?6DD 8C@HE9]k^Am