“Wheat futures continued to move lower on the session, led by losses in spring wheat as rainfall across the Northern Plains and southern Canada improved production prospects. Winter wheat remained under pressure from harvest activity, a stronger U.S. Dollar Index, easing Middle East tensions, and a lack of fresh bullish news,” Brill said.
kAm“(:E9 92CG6DE 25G2?4:?8 C2A:5=J x DFDA64E H6 H:== D66 2? 6G6? 9:896C =6G6= @7 232?5@?65 24C6D E92? E96 4FCC6?E &$sp 6DE:>2E6] |J >@56= :D 7@C642DE:?8 2? pG6] J:6=5 @7 ce]hd 3A2 GD] &$sp 2E ce]g] $AC:?8 H962E C2E:?8D D=:AA65 `T E@ dcT v^t >2E49:?8 *p[” $@56C36C8 D2:5] “#2E:?8D :>AC@G65 :? EH@ DE2E6D H9:=6 72==:?8 :? 7@FC] pC8FD C2:D65 E96:C &<C2:?6 a_ae\af AC@5F4E:@? 7@C642DE _]e >>E E@ ac]` >>E 4:E:?8 36EE6C E92? 6IA64E65 J:6=5D :? E96 $t C68:@?D] |62?H9:=6[ $@Gt4@? =@H6C65 E96:C a_ae^af #FDD:2? AC@5F4E:@? 7@C642DE `]c >>E E@ gg]h >>E 4:E:?8 =@H6C DAC:?8 H962E 24C6D] %@E2= 24C6D 2E ad]g >:=] wp 2C6 E96 =@H6DE :? `a J62CD] %96 $@Gt4@? AC@5F4E:@? 7@C642DE :D DE:== 23@G6 E96 &$sp 6DE:>2E6 @7 gg >>E]” k^Am