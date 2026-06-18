By Lura Roti for South Dakota Farmers Union
A Star-Spangled tractor proudly flying Old Glory greets travelers along U.S. Highway 212 in central South Dakota.
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