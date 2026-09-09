Corn futures are trading slightly higher this morning as market participants square positions ahead of Friday’s WASDE report, Matthew Lucas reported for Total Farm Marketing. December corn is 1/4 cent higher at $5.33-3/4, while March corn is also 1/4 cent higher at $5.49-1/4.
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