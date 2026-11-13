kAmr2=:7@C?:2 92D C646:G65 E96 >2;@C:EJ @7 D9:A>6?ED[ H:E9 ab >:==:@? 32CC6=D @7 255:E:@?2= AC@5F4ED 42CC:65 E@ E96 DE2E6 4@>A2C65 H:E9 g >:==:@? 32CC6=D 5FC:?8 E96 D2>6 A6C:@5 =2DE J62C[ E96 (9:E6 w@FD6 @77:4:2= D2:5]k^Am
kAmp? 255:E:@?2= h_ >:==:@? 32CC6=D @7 AC@5F4ED — >@DE=J C67:?65 7F6=D — 92G6 366? D9:AA65 36EH66? &$ A@CED D:?46 E96 H2:G6C H2D 7:CDE :DDF65[ H:E9 82D@=:?6[ 4CF56 @:= 2?5 C6?6H23=6 7F6= 36:?8 E96 3:886DE 36?67:4:2C:6D[ 244@C5:?8 E@ E96 @77:4:2=] %96 4FCC6?E H2:G6C 92D 96=A65 6?23=6 E96 EC2?DA@CE @7 D@>6 `b >:==:@? 32CC6=D @7 AC@5F4ED[ >@C6 E92? 2 E9:C5 @7 H9:49 92D 366? 82D@=:?6[ H:E9 23@FE agT 4CF56 @:=]k^Am
kAm%96 H2:G6C’D FD6[ 9@H6G6C[ 92D D9CF?< 27E6C %CF>A =:>:E65 :ED D4@A6]k^Am
kAm&?56C E96 ?6H 2AAC@249[ E96 &$ |2C:E:>6 p5>:?:DEC2E:@? ?665D E@ 36 4@?DF=E65 @? E96 2G2:=23:=:EJ @7 &$\7=28865[ \@H?65 2?5 \@A6C2E65 G6DD6=D 367@C6 E96 H2:G6C :D 2AA=:65 E@ :?5:G:5F2= G@J286D]k^Am