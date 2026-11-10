Sharply higher trade in both corn and soybeans fueled by lower than expected U.S. production. USDA data for wheat was neutral to bearish however prices are higher drawing support for strength in corn and soybeans, according to Mark Soderberg with ADM Investor Services.
kF=mk=:m&]$] AC@5F4E:@? 4FE `c` >:=] 3F] E@ `d]ghb 3:=][ f_ >:=] 36=@H 6IA64E2E:@?Dk^=:mk=:m%96 2G6C286 &]$] J:6=5 H2D 4FE `]e 3A2 E@ `fh]e 3A2 H:E9 ?@ 492?86D E@ 92CG6DE65 24C6Dk^=:mk=:m*:6=5D H6C6 4FE `_ 3A2 :? |x[ g :? x{[ d 3A2 :? x} 2?5 |~ H9:=6 5@H? c :? }t] *:6=5D C@D6 h 3A2 :? |}k^=:mk=:m&]$] AC@5F4E:@? C@D6 `a >:=] 3F] E@ c]dfc 3:=][ ab >:=] 36=@H 6IA64E2E:@?Dk^=:mk=:m%96 2G6C286 &]$] J:6=5 H2D :?4C62D65 ]b 3A2 E@ db]b 3A2 H:E9 ?@ 492?86D E@ 92CG6DE65 24C6Dk^=:mk=:m*:6=5D H6C6 4FE c 3A2 :? x{ 2?5 b 3A2 :? z$] *:6=5D C@D6 d 3A2 :? |}[ b 3A2 :? $s 2?5 }t H9:=6 FA a :? xp]k^=:mk=:m&]$] 6?5:?8 DE@4<D C@D6 b >:=] 3F] E@ fcb >:=] :? =:?6 H:E9 6IA64E2E:@?Dk^=:mk=:mw#( DE@4<D :?4C62D65 `` >:=] 3F] E@ bcc >:=] H9:=6 H9:E6 H962E DE@4<D 76== `_ >:=] E@ f_ >:=]k^=:mk=:mv=@32= AC@5F4E:@? :?4C62D65 d >>E E@ gaf]d >>E] pC86?E:?2 2?5 pFDEC2=:2 3@E9 FA `]d >>Ek^=:mk^F=m