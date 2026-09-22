“Soybean traders are looking ahead to the upcoming meeting between President Trump and Chinese President Xi Jinping, with hopes that discussions will lead to additional U.S. soybean purchases by China,” Total Farm Marketing said.
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