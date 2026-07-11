For the last 250 years, agriculture has been on a fast track with technologies that improve weed control strategies in farming and ranching.
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Sue Roesler
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