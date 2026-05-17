By CEILIDH KERN, The Beacon (Kansas City)
Author Mark Twain, a proud son of Missouri, once reportedly mused that “whiskey is for drinking; water is for fighting over.”
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